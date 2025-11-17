Кучеров вошел в топ-3 снайперов "Тампы" в регулярных чемпионатах НХЛ

В активе российского форварда 365 шайб

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий Никита Кучеров вышел на третье место в списке лучших снайперов "Тампы" в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сравнявшись с канадским форвардом Мартеном Сан-Луи.

В домашнем матче против "Ванкувера" (2:6) Кучеров отметился заброшенной шайбой и довел число голов до 365. Теперь его опережают только канадские нападающие Стивен Стэмкос (555) и Венсан Лекавалье (383).

"Тампа" занимает 5-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 20 очков в 18 матчах. "Ванкувер" располагается на 6-й позиции Тихоокеанского дивизиона с 20 очками по итогам 20 игр.

В следующем матче "Тампа" в ночь на 19 ноября по московскому времени примет "Нью-Джерси", "Ванкувер" днем ранее сыграет в гостях против "Флориды".