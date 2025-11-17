Пять очков Демина помогли "Бруклину" одержать вторую победу в сезоне НБА

Клуб из Нью-Йорка победил "Вашингтон"

Защитник "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Frank Franklin II

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. "Бруклин" победил "Вашингтон" со счетом 129:106 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард "Бруклина" Майкл Портер с 34 очками. У "Вашингтона" больше всех очков на счету канадского форварда Кишона Джорджа (29).

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин завершил встречу с 5 очками. Игрок провел на паркете больше 19 минут. Также он сделал 1 подбор и 5 результативных передач.

"Бруклин" одержал вторую победу в 13 матчах нынешнего сезона и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда прервала серию из четырех поражений. "Вашингтон" располагается на последней, 15-й строчке с одной победой после 13 игр. Клуб проиграл 11-ю встречу подряд.

В следующем матче "Бруклин" в ночь на 19 ноября по московскому времени примет "Бостон". "Вашингтон" днем позднее встретится на выезде с "Миннесотой".