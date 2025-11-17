Гол Капризова в овертайме принес "Миннесоте" победу над "Вегасом" в матче НХЛ

По шайбе также забросили Яков Тренин и Павел Дорофеев

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов (в центре) © AP Photo/ Lily Dozier

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. "Миннесота" одержала победу над "Вегасом" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк (5-я минута), Яков Тренин (30) и Кирилл Капризов (65). У проигравших отличились Павел Дорофеев (16) и Райлли Смит (47). Результативные передачи на свой счет записали нападающий "Миннесоты" Данила Юров и форвард "Вегаса" Иван Барбашев.

Капризов вновь возглавил список лучших бомбардиров текущего регулярного чемпионата среди россиян, набрав 23 очка (11 голов + 12 передач). Благодаря большему числу заброшенных шайб он опережает нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина (5+18). Капризов и Дорофеев делят лидирующую позицию в списке лучших снайперов нынешнего сезона среди российских игроков.

"Вегас" занимает 4-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 22 очками после 18 проведенных матчей. "Миннесота" идет на 5-й позиции Центрального дивизиона, набрав 22 очка в 22 встречах.

В следующем матче "Вегас" в ночь на 19 ноября по московскому времени примет "Нью-Йорк Рейнджерс", "Миннесота" на следующий день сыграет на своем льду против "Каролины".