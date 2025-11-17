Демин приехал на матч НБА с "Вашингтоном" в джерси Овечкина

Ранее спортсмены провели встречу и обменялись игровыми майками

Защитник "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Nell Redmond

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Защитник "Бруклина" Егор Демин приехал на матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Вашингтоном" в джерси лучшего снайпера регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина. Об этом сообщила пресс-служба "Бруклина".

В ночь на 17 ноября "Бруклин" на выезде победил "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата со счетом 129:106. Демин провел на площадке почти 20 минут и набрал 5 очков. Также на его счету 1 подбор и 5 результативных передач.

16 ноября стало известно, что Демин встретился с капитаном клуба НХЛ "Вашингтон" Овечкиным. Спортсмены обменялись игровыми майками.