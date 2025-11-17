Передача Панарина не спасла "Рейнджерс" от поражения в матче с "Детройтом"

Клуб из Нью-Йорка проиграл со счетом 1:2

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин © AP Photo/ Frank Franklin II

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" уступил "Детройту" со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забили Алекс Дебринкэт (30-я минута) и Лукас Рэймонд (57). В составе проигравших отличился Мика Зибанежад (32), которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин.

Панарин продлил результативную серию до четырех матчей. Всего на счету форварда 18 очков (5 голов + 13 передач) в 18 встречах регулярного чемпионата. Россиянин является лучшим бомбардиром "Рейнджерс" в нынешнем сезоне.

"Детройт" занимает 2-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 23 очками в 19 матчах. "Рейнджерс" идут на 5-й строчке Столичного дивизиона, имея в активе 22 очка после 20 игр.

В следующем матче "Детройт" в ночь на 19 ноября по московскому времени примет "Сиэтл", "Рейнджерс" в этот же день сыграют в гостях против "Вегаса".