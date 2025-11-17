Хоккеист "Айлендерс" Шабанов сыграл в первом матче с 22 октября

Его клуб уступил "Колорадо" со счетом 1:4

Нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Максим Шабанов © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий Максим Шабанов вернулся в состав "Нью-Йорк Айлендерс" после восстановления от травмы, приняв участие в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо".

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Колорадо". Ворота "Айлендерс" защищал россиянин Илья Сорокин, который отразил 25 бросков из 28.

Шабанов не отметился результативными действиями. Для россиянина этот матч стал первым с 22 октября, когда он получил травму в домашней встрече против "Сан-Хосе" (4:3). После этого нападающий пропустил 12 матчей. На данный момент Шабанов, который проводит первый сезон в НХЛ, набрал 3 очка (1 гол + 2 результативные передачи) в 7 играх регулярного чемпионата.

"Колорадо" возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 31 очком после 19 матчей. Команда одержала шестую победу подряд. "Айлендерс" идут на 4-й позиции Столичного дивизиона, набрав 22 очка после 19 игр.

В следующем матче "Колорадо" в ночь на 21 ноября по московскому времени примет "Нью-Йорк Рейнджерс", "Айлендерс" двумя днями ранее сыграют в гостях против "Далласа".