Холанд повторил рекорд по голам за отборочный турнир на ЧМ в Европе

На счету норвежского нападающего 16 голов

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд © Marco Luzzani/ Getty Images

РИМ, 17 ноября. /ТАСС/. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд повторил рекорд по числу забитых мячей в рамках отборочного турнира к чемпионату мира среди европейских команд.

Благодаря дублю в заключительной игре группового этапа против команды Италии (4:1) на счету Холанда стало 16 голов. Столько же в рамках квалификации на мировое первенство 2018 года в России забил форвард сборной Польши Роберт Левандовский. В той же кампании 15 раз ворота соперников поразил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Абсолютным рекордсменом по количеству голов в рамках одного отборочного турнира к чемпионату мира является бывший полузащитник сборной Ирана Карим Багери. Во время квалификации на мировое первенство 1998 года он отличился 19 раз.