Холанд считает выход на ЧМ началом чего-то грандиозного для сборной Норвегии

Норвежцы сыграют на мировом первенстве впервые с 1998 года

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд © Marius Nordnes / Nordnes Foto/ Getty Images

РИМ, 17 ноября. /ТАСС/. Выход сборной Норвегии по футболу в финальную часть чемпионата мира является началом чего-то грандиозного для команды. Такое мнение телеканалу TV2 высказал нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

16 ноября сборная Норвегии обыграла на выезде команду Италии (4:1) и стала победителем отборочной группы, напрямую пробившись на чемпионат мира. Команда примет участие в мировом первенстве впервые с 1998 года.

"Я счастлив, но, честно говоря, испытываю облегчение, - сказал Холанд. - Это большое давление, и я это чувствую, но в то же время это весело. Я чувствую, что это начало чего-то грандиозного. Важно наслаждаться моментом".

"На матче была фантастическая поддержка, - добавил он. - Теперь я ожидаю увидеть много людей во время празднования в Норвегии".

Норвежская команда в 8 матчах набрала 24 очка и заняла первое место в турнирной таблице группы I. Команда Норвегии последний раз выступала на чемпионате мира в 1998 году. На турнире во Франции команда дошла до 1/8 финала, где уступила итальянцам (0:1).

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.