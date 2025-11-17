Российский футболист Фомин рассказал, чем его впечатлила сборная Чили

сборная России уступила сопернику со счетом 0:2

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу впечатлила командной дисциплинированной игрой в матче с командой России. Об этом ТАСС рассказал полузащитник московского "Динамо" и сборной России Даниил Фомин.

В субботу сборная России на стадионе "Фишт" в Сочи проиграла команде Чили со счетом 0:2. Также на ноябрьском сборе россияне сыграли вничью с командой Перу со счетом 1:1.

"Хорошая игра, хороший соперник. Сборная Чили - дисциплинированная команда, знали, что делать на поле. Где-то получалось в атаке, где-то нет, - сказал Фомин. - Но в таких матчах нельзя пропускать, нужно было уходить на перерыв со счетом 0:0. После 1:0 они знали, что делать, совершали быстрые атаки, нам посложнее стало, но мы создавали моменты, было две перекладины. Но пропустили второй гол, такой итог".

"Индивидуально кого-то сложно выделить из сборной Чили. Мне они понравились командными действиями. Все играли дисциплинированно, знали, что делать. Понравились командной игрой", - добавил Фомин.

Полузащитник сборной России высказался об атмосфере во время матча с чилийцами. "Атмосфера на стадионе была суперской. Большое спасибо болельщикам за их поддержку. Газон был хорошего качества, никаких вопросов. Жаль, что не порадовали болельщиков с такой атмосферой, - отметил Фомин. - У сборной была хорошая серия без поражений, сделаем выводы. Все ребята знают требования, так сложились два матча, что ошибки были, такое случается, есть позитив, будем отталкиваться от него".

Сборная России прервала серию из 22 матчей без поражений, в последний раз россияне проигрывали 14 ноября 2021 года в матче с хорватами (0:1). С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.