Футболист Фомин надеется, что сборную России вернут к турнирам в 2026 году

Российские клубы и сборные не выступают в турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине

Полузащитник сборной России Даниил Фомин © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" и сборной России Даниил Фомин надеется на допуск сборных к международным турнирам в 2026 году. Об этом он рассказал ТАСС.

Фомин сыграл за сборную России в товарищеском матче с командой Чили (0:2). В последний раз он играл за национальную команду в марте.

"Я всегда приезжаю в сборную с удовольствием. В октябре был вызов, но не получилось по здоровью. Рад здесь находиться. Всегда приезжаю с удовольствием, - сказал Фомин. - Цель в 50 матчей за сборную хорошая, если получится, дай бог, будем работать".

"Не готов давать прогноз на следующий год. Надеемся и верим, что нас допустят в следующем году", - добавил Фомин.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.