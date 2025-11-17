Глава ФИФА назвал выход сборной Норвегии на ЧМ гордостью для страны

Норвежцы впервые с 1998 года сыграют на чемпионате мира

Игроки сборной Норвегии © Marco Luzzani/ Getty Images

ТАСС, 17 ноября. Выход сборной Норвегии в финальную часть чемпионата мира 2026 года по футболу является гордостью для страны и возможностью показать поколение талантов на турнире. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, комментарий которого приводит телеканал TV 2.

16 ноября сборная Норвегии обыграла на выезде команду Италии (4:1) и впервые с 1998 года сыграет на чемпионате мира.

"После многих лет упорного труда и самоотверженности вы вернулись на сцену чемпионата мира, - сказал Инфантино. - Ваши игроки и болельщики привнесут энергию, гордость и новое поколение скандинавских талантов в Северную Америку в 2026 году. Это момент гордости для норвежского футбола, наслаждайтесь им и будьте готовы оставить свой след в истории. Мы с нетерпением ждем, когда норвежский флаг будет развеваться на турнире".

Норвежская команда в 8 матчах набрала 24 очка и заняла первое место в турнирной таблице группы I. Команда Норвегии последний раз выступала на чемпионате мира в 1998 году. На турнире во Франции команда дошла до 1/8 финала, где уступила итальянцам (0:1).

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.