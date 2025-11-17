Игрок NFL находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения

Крис Бойд из "Нью-Йорк Джетс" получил огнестрельное ранение рядом с одним из ресторанов Нью-Йорка в результате конфликта, который перерос в драку

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Йорк Джетс" Крис Бойд находится в критическом, но стабильном состоянии после того, как был ранен в живот. Об этом сообщил телеканал ESPN.

По информации источника, спортсмен получил огнестрельное ранение рядом с одним из ресторанов Нью-Йорка в результате конфликта, который перерос в драку, и позднее был доставлен в больницу. Отмечается, что полиция проводит расследование инцидента, стрелявший скрылся с места преступления на машине.

Бойду 29 лет, он был выбран на драфте NFL в 2019 году под общим 217-м номером. Американец перешел в "Нью-Йорк Джетс" в качестве свободного агента и проводит первый сезон в команде. Однако за новый клуб спортсмен пока не провел ни одного матча из-за травмы, полученной при подготовке к началу сезона. До этого Бойд выступал в "Миннесоте", "Аризоне" и "Хьюстоне".