Дивеев высказался об уходе Станковича с поста главного тренера "Спартака"

Защитник признался, что его не беспокоит отставка серба

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Защитника московского футбольного клуба ЦСКА Игоря Дивеева не беспокоит уход серба Деяна Станковича с поста главного тренера столичного "Спартака". Об этом Дивеев рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Спартак" объявил об уходе Станковича 11 ноября. В 16-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА встретится со "Спартаком" 22 ноября.

"Я не смотрю новости. Когда мне сказали, что Станкович ушел, ответил: "Ну ладно". Мне-то что? Какая разница? Я в ЦСКА, а не в "Спартаке". Ушел или не ушел. Это же не мой тренер", - сказал Дивеев.

Станковичу 47 лет, он возглавлял "Спартак" с начала сезона-2024/25. После 15 туров РПЛ московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.