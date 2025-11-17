Крикунов: у Кудашова было все необходимое для победы в Кубке Гагарина

В понедельник московское "Динамо" отправило специалиста в отставку

Алексей Кудашов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководств московского хоккейного клуба "Динамо" могло быть недовольно бывшим главным тренером Алексеем Кудашовым, поскольку создали для него все необходимые условия для победы в Кубке Гагарина, однако ее так и не случилось. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

В понедельник столичный клуб объявил об уходе Кудашова, исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов.

"Не думаю, что это (отставка - прим. ТАСС) связано с недавними тремя поражениями подряд (от СКА, "Шанхая" и "Ак Барса", - прим. ТАСС). Надо у руководства спрашивать о причинах, все же в последних матчах "Динамо" неплохо играло, - сказал Крикунов. - Считаю, что Кудашову сделали все что только возможно для того, чтобы "Динамо" могло выиграть Кубок Гагарина. Поэтому, может, руководство и осталось недовольным - все-таки пятый год уже шел его работы в команде".

Под руководством Кудашова "Динамо" в прошлом сезоне дошло до полуфинала Кубка Гагарина.