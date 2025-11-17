Фетисов не сомневается, что Кудашов найдет работу в КХЛ
Редакция сайта ТАСС
11:17
МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер столичного "Динамо" Алексей Кудашов найдет себе работу в клубах Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
В понедельник "Динамо" объявило об уходе Кудашова с поста главного тренера.
"100-процентно", - ответил Фетисов на вопрос, верит ли он в то, что Кудашов найдет работу в лиге.
"Он хорошо играл, у него есть тренерские успехи. Не знаю, что там произошло у него с клубом", - добавил он.
Под руководством Кудашова "Динамо" в прошлом сезоне дошло до полуфинала Кубка Гагарина.