Фетисов не сомневается, что Кудашов найдет работу в КХЛ

В понедельник специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

Алексей Кудашов © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший главный тренер столичного "Динамо" Алексей Кудашов найдет себе работу в клубах Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

В понедельник "Динамо" объявило об уходе Кудашова с поста главного тренера.

"100-процентно", - ответил Фетисов на вопрос, верит ли он в то, что Кудашов найдет работу в лиге.

"Он хорошо играл, у него есть тренерские успехи. Не знаю, что там произошло у него с клубом", - добавил он.

Под руководством Кудашова "Динамо" в прошлом сезоне дошло до полуфинала Кубка Гагарина.