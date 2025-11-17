Статья

Викинги идут на Америку! Как сборная Норвегии прорвалась на чемпионат мира по футболу

17 ноября сборная Норвегии по футболу совершила одну из самых больших сенсаций в отборе на чемпионат мира — выиграла восьмой матч квалификации подряд и отобралась на мундиаль впервые с 1998 года. Рассказываем, каким был путь скандинавской команды и в чем секрет ее успеха

Норвежская вендетта

Отобраться на чемпионат мира еще и "с ветерком" для Норвегии — колоссальный успех. Скандинавы 25 лет не участвовали в крупных турнирах: их последнее выступление на чемпионате Европы было в 2000 году. А дальше — пропасть. А ведь в 1998-м Норвегия провела во Франции свой самый успешный турнир, победив в группе монструозную Бразилию, которая с Роналдо, Ривалдо и Роберто Карлосом в составе дошла до финала турнира. Оступились скандинавы только в 1/8 финала — в мачте с Италией.

Отомстить за то поражение удалось спустя 27 лет. Итальянцам было необходимо побеждать дома со счетом 9:0, чтобы не попасть в стыковые матчи. "Благодаря разуму и игре с умом мы сможем продолжить то, что делали раньше. Выиграть 9:0 — очень сложно, но никогда не говори "никогда", — заявлял главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо перед матчем.

Но чуда не произошло. Не случилось даже победы. Сначала южане вели, но во втором тайме счет сравнял левый вингер сборной Норвегии Антонио Нуса — 20-летний талант из "РБ Лейпциг". Еще четверть тайма на табло был счет 1:1, а потом о себе напомнил футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, сделав дубль за две минуты. Добил итальянцев нападающий "Вулверхэмптона" Йёрген Странн Ларсен. 1:4 в пользу норвежцев — сладкая месть.

После матча Холанд поделился впечатлениями от разгромной победы. "Чувствую, что это начало чего-то большого. Тот факт, что мы можем приехать сюда и победить 4:1, показывает, какие мы непредсказуемые. И это здорово, пусть все знают", — сказал нападающий на пресс-конференции.

Новое поколение

Эрлинг понимает, о чем говорит, — у команды невероятный потенциал. Сам Холанд — нападающий мирового уровня. Хоть периодически нападающий скромничает, но с ноября 2024 года он забивал во всех матчах за сборную Норвегии. В этом сезоне у голеадора уже 32 гола в 20 матчах за национальную команду и "Манчестер Сити", и если ему удастся сохранить форму до чемпионата мира, то он станет главным фаворитом на "Золотой мяч".

Помогает Холанду в нападении Александер Сёрлот, выдающий лучший сезон в Ла Лиге за мадридский "Атлетико". Довольно примечательно в современном футболе, что два больших форварда выходят в стартовом составе. Но тактика приносит плоды — в отборочных играх Сёрлот забил пять мячей.

На флангах зажигает молодежь: Нуса и Оскар Бобба — одноклубник Холанда. Первый уже показывает высокую эффективность в матчах сборных, а второй довольно часто травмируется, но, появляясь на поле, показывает класс. Вингера высоко оценивает тренер горожан Хосеп Гвардиола, а это о многом говорит. Капитан сборной и лидер лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор пропустил финальные матчи квалификации из-за травмы. Но когда полузащитник в строю, он — мозг команды.

Обороной руководит Кристофер Айер, уже четыре года выступающий в "Брентфорде" — крепком середняке АПЛ, а помогает ему в центре защиты Лео Эстигор, попробовавший себя и в Англии, и Германии, и Италии, и во Франции, — принадлежит "Ренну", но выступает на правах аренды за "Дженоа". Справа в обороне играет еще одна большая звезда — Юлиан Рюэрсон. С его помощью дортмундская "Боруссия" в 2024 году дошла до финала Лиги чемпионов, теперь норвежец — один из лидеров команды.

Такое многообразие талантов в сборной Норвегии связывают с развитием скандинавами молодежного футбола. В Элитсерии — высшей лиге страны — меньше 30% легионеров, а средний возраст игроков — чуть больше 25 лет. Чемпион "Будё-Глимт" в этом сезоне даже добрался до Лиги чемпионов. А команд из Норвегии в главном еврокубке не было с сезона-2007/2008, когда "Русенборг" стал третьим в группе, лишь на очко отстав от "Шальке".

Не молодыми талантами едины

Но секрет команды не только в отличных футболистах, ведь сборную возглавляет Столе Сольбаккен. Это тренер, который прекрасно помнит лучшие годы норвежской национальной команды — на ЧМ-1998 он сыграл в трех матчах. "Дело в том, что мы не смогли поехать на последний чемпионат Европы, хотя были должны. Прошло 25–26 лет [без крупных турниров], и над нами что-то висело. Кто-то должен был взять на себя эту ответственность", — говорил он до матча с Италией.

В отборе на чемпионат Европы 2024 года Норвегия заняла третье место в группе с Испанией, Шотландией и Грузией и не попала даже в стыковые матчи. При этом Сольбаккен остался верен своей тактике и все-таки добился успеха, используя лучшие стороны своего состава. "У нас в команде хороший микс из физической мощи и техники. Ни одна команда не может полагаться только на что-то одно", — прокомментировал выход на мундиаль Столе.

