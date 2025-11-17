"Сибирь" установила клубный антирекорд по числу поражений подряд

Хоккеисты "Сибири" потерпели 13-е поражение кряду

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Китайский "Шанхай Дрэгонс" со счетом 3:0 обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Новосибирске в присутствии 11 226 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Гейдж Куинни (21-я и 26-я минуты) и Ник Меркли (51).

"Сибирь" потерпела 13-е поражение подряд, установив клубный антирекорд по этому показателю за один сезон. Ранее на старте регулярного чемпионата сезона-2017/18 команда из Новосибирска потерпела 12 поражений подряд. С учетом сезона-2016/17 серия поражений составила 13 игр, в заключительном матче регулярного чемпионата того розыгрыша "Сибирь" уступила "Трактору" (1:4).

14 ноября "Сибирь" объявила об отставке главного тренера Вячеслава Буцаева. Исполняющим обязанности был назначен Ярослав Люзенков.

"Сибирь" располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 17 очков после 27 встреч. "Шанхай Дрэгонс" занимает 6-е место в Западной конференции, на счету команды 30 очков в 26 играх.

Следующий матч "Сибирь" проведет 20 ноября в гостях против московского "Динамо". "Шанхай Дрэгонс" 19 ноября на выезде встретится с ярославским "Локомотивом".