Четыре драки состоялись в матче КХЛ между "Сибирью" и "Шанхаем"

По пять минут штрафа получили игроки "Сибири" Владислав Кара и Александр Лукин, а также хоккеисты "Шанхая" Уилл Райлли и Остин Вагнер

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Четыре драки состоялись по ходу матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между новосибирской "Сибирью" и китайским клубом "Шанхай Дрэгонс". Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой гостей со счетом 3:0.

По итогам драк по пять минут штрафа получили игроки "Сибири" Владислав Кара и Александр Лукин, а также хоккеисты "Шанхая" Уилл Райлли и Остин Вагнер. После еще одной потасовки защитнику китайской команды Бену Харпуру выписали четыре минуты штрафа за грубость и дисциплинарное наказание до конца игры. После финальной сирены состоялась драка между форвардом "Шанхая" Павлом Акользиным и нападающим "Сибири" Александром Першаковым.

"Сибирь" потерпела 13-е поражение подряд, установив клубный антирекорд по этому показателю за один сезон. Ранее на старте регулярного чемпионата сезона-2017/18 команда из Новосибирска потерпела 12 поражений подряд. С учетом сезона-2016/17 серия поражений составила 13 игр, в заключительном матче регулярного чемпионата того розыгрыша "Сибирь" уступила "Трактору" (1:4).