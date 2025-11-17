Свищев призвал УЕФА наказать украинскую ассоциацию за баннер фанатов

На матче между сборными Украины и Исландии болельщики на трибунах демонстрировали политические баннеры в адрес России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен применить санкции к Украинской ассоциации футбола за поведение болельщиков на матче отборочного турнира против команды Исландии. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В воскресенье сборная Украины в Варшаве победила команду Исландии со счетом 2:0 и обеспечила участие в стыковых матчах за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира. Болельщики на трибунах демонстрировали политические баннеры в адрес России.

"Это нельзя оставлять просто так, - сказал Свищев. - Мало того, что это политические заявления, которые УЕФА не приемлет на своих матчах. Это просто призыв к дискриминации против целой страны - причем публично, на официальном матче. И не просто призывом, а максимально враждебным способом. УЕФА однозначно должен с этим разобраться и применить необходимые санкции, вычислив конкретных людей, наказать Украинскую ассоциацию футбола, чтобы впредь было неповадно".