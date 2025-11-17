Четыре россиянки попали в список номинантов на премии WTA по итогам года

Диана Шнайдер и Мирра Андреева © Katelyn Mulcahy/ Getty Images for WTA

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова попали в число кандидатов на премии Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 2025 года в различных номинациях. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Андреева и Шнайдер, а также Кудерметова с бельгийкой Элизе Мертенс претендуют на победу в номинации "Пара года". Кудерметова и Мертенс выиграли Уимблдон и Итоговый турнир WTA. Андреева и Шнайдер дошли до полуфиналов Открытых чемпионатов Австралии и Франции и выиграли два турнира WTA.

В номинации "Прорыв года" в одиночном разряде в число кандидатов на получение награды вошли Александрова и Андреева. Александрова впервые в карьере вошла в десятку сильнейших в мировом рейтинге. Спортсменка выиграла один турнир WTA. Андреева завершила год на 9-й строчке рейтинга и выиграла два турнира категории WTA 1000, также дойдя до четвертьфиналов Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

На приз лучшей теннисистки года претендуют Ига Свёнтек из Польши, белоруска Арина Соболенко, представительница Казахстана Елена Рыбакина, американки Аманда Анисимова, Мэдисон Киз и Коко Гауфф.