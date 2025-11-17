Сушко: "Динамо" рассталось с тренером Кудашовым на хорошей ноте

В понедельник московский хоккейный клуб "Динамо" объявил об уходе Алексея Кудашова с поста главного тренера

Алексей Кудашов © Софья Сандурская/ ТАСС

ТАСС, 17 ноября. Московский хоккейный клуб "Динамо" расстался с тренером Алексеем Кудашовым на хорошей ноте. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил генеральный директор бело-голубых Сергей Сушко.

В понедельник "Динамо" объявило об уходе Кудашова с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Вячеслав Козлов.

"У меня никакого конфликта не было с Алексеем Николаевичем, мы с ним расстались на хорошей ноте. К сожалению, так бывает. Алексей Николаевич - хороший тренер. Думаю, что у него все будет хорошо", - сказал Сушко.

Кудашову 54 года, специалист возглавлял "Динамо" с 2021 года. Под его руководством динамовцы в 2024 году завоевали второй в истории клуба Кубок континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф. "Динамо" с 33 очками после 26 игр занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.