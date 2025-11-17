Карпин объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба "Динамо"

Он возглавлял команду с лета 2025 года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Комментарий Карпина приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. "Динамо" он возглавил летом 2025 года.

"Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам "Динамо". Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов", - сказал Карпин.

Карпину 56 лет, он работал в "Ростове" с 2017 года. В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в "Ростове", решив совмещать посты. Ранее он тренировал армавирское "Торпедо", московский "Спартак" и испанскую "Мальорку".

"Динамо" после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые не могут победить в чемпионате пять матчей подряд (две ничьих, три поражения). В первом матче четвертьфинала "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Динамо" на выезде обыграло петербургский "Зенит" со счетом 3:1.