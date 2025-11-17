ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Семин считает хорошим решение Карпина покинуть "Динамо"

Ранее Валерий Карпин принял решение покинуть московское "Динамо", чтобы сосредоточиться на работе в сборной России
16:42

Юрий Семин

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Валерий Карпин принял правильное решение, покинув московский футбольный клуб "Динамо" и сосредоточившись на работе в сборной России. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и "Динамо" Юрий Семин.

В понедельник Карпин объявил об уходе из "Динамо", сообщив, что хочет сосредоточиться на работе главным тренером в сборной России.

"Почему это громкий уход? Нормальное решение тренера, который сделал так. Отдал предпочтение главной команде - сборной России. Я считаю, что это реальный хороший шаг, тем более международные матчи не за горами. Тренер, естественно, должен быть больше сосредоточен на национальной команде", - сказал Семин.

"Наверное, не можем сейчас подводить итоги, ведь их подводят в конце сезона. На сегодняшний момент, наверное, не совсем удачные, неудовлетворительные результаты для "Динамо". Но сезон не закончился, может, выиграют до конца сезона все матчи", - добавил Семин.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. "Динамо" он возглавил летом 2025 года. Бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 очками в 15 матчах. В Фонбет - Кубке России "Динамо" вышло в плей-офф "пути РПЛ", в первом матче 1/4 финала команда на выезде победила петербургский "Зенит" (3:1). 