В РФС назвали правильным уход Карпина из "Динамо"

Максим Митрофанов считает, что новые задачи в сборной России требуют полной вовлеченности

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" является правильным решением специалиста. Об этом заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Ранее Карпин заявил об уходе с поста главного тренера "Динамо", подчеркнув, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России.

"Уверен, что его полный фокус на национальной сборной - правильное решение Валерия Георгиевича, - подчеркнул Митрофанов. - У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи, наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности".

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. "Динамо" он возглавил летом 2025 года.