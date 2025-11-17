Карпин заявил, что решение об уходе из "Динамо" было непростым

Он возглавлял команду с лета 2025 года

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Валерий Карпин заявил, что решение об уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" было непростым для него. Комментарий Карпина приводит пресс-служба бело-голубых.

Ранее Карпин заявил об уходе с поста главного тренера "Динамо", подчеркнув, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России.

"Каждому из нас в жизни и в работе порой приходится делать тяжелый выбор. Проанализировав все, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение - завершить работу в "Динамо". Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача", - отметил Карпин.

"Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить "Динамо" и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков - и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убежден, что "Динамо" обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него все для этого есть", - добавил он.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. "Динамо" он возглавлял с лета 2025 года. Столичная команда после 15 туров набрала 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые не могут победить в чемпионате пять матчей подряд (две ничьих, три поражения).