Футбольное и хоккейное "Динамо" лишились главных тренеров в один день

Валерий Карпин ушел из футбольного клуба "Динамо", Алексей Кудашов покинул хоккейную команду бело-голубых

Главный тренер сборной России Валерий Карпин © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Футбольный и хоккейный клубы "Динамо" из Москвы в один день лишились главных тренеров. Футбольную команду покинул Валерий Карпин, а хоккейную - Алексей Кудашов.

Карпин заявил, что его решение связано с намерением сконцентрироваться на работе в сборной России, которую он возглавляет с 2021 года. "Динамо" он возглавлял с лета 2025 года.

Столичная команда после 15 туров набрала 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые не могут победить в чемпионате пять матчей подряд (две ничьих, три поражения).

Соглашение с Кудашовым было расторгнуто в понедельник по инициативе клуба. Исполняющим обязанности главного тренера хоккейного "Динамо" назначен Вячеслав Козлов. Кудашов возглавлял "Динамо" с 2021 года. Под его руководством динамовцы в 2024 году завоевали второй в истории клуба Кубок континента, а годом спустя стали обладателями бронзовых медалей чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), впервые за 12 лет сумев добраться до третьего раунда плей-офф. "Динамо" с 33 очками после 26 игр занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.