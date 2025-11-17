Колыванов предположил, что Карпин устал от совмещения должностей

С лета 2025 года Валерий Карпин работал главным тренером московского "Динамо" и сборной России

Игорь Колыванов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Причиной ухода Валерия Карпина из московского футбольного клуба "Динамо" могли стать неудовлетворительные результаты команды и усталость. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Динамо" и сборной России Игорь Колыванов.

В понедельник Карпин объявил об уходе из "Динамо", подчеркнув, что хочет сосредоточиться на работе главным тренером в сборной России. В ноябре сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1) и уступила команде Чили (0:2).

"В мире нет такой практики, чтобы главный тренер сборной еще и клуб тренировал. Мне кажется, что он бы продолжил, если бы в "Динамо" результаты были получше. А тут еще и поражение от Чили в сборной, с Перу вничью сыграли, - сказал Колыванов. - Он уже взрослый, поработал в сборной, в "Ростове", в "Спартаке", понимает долю ответственности. Тут нужно было определиться, сделать выбор. Нужно одной работе отдаваться полностью, как главный тренер сборной должен ездить, на сборы приезжать, просматривать игроков".

"Все логично. Я думаю, что он сам устал. Когда у тебя все нормально в сборной и клубе, это одно. В "Динамо" нужен результат однозначно, совсем другие вопросы, когда ты привел футболистов, идешь на десятом месте с не очень хорошей статистикой", - добавил Колыванов.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. "Динамо" он возглавлял с лета 2025 года. Бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 очками в 15 матчах. В Фонбет - Кубке России "Динамо" вышло в плей-офф "пути РПЛ", в первом матче 1/4 финала команда на выезде победила петербургский "Зенит" (3:1).