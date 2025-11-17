ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
ГлавнаяСпортУход Карпина из "Динамо"

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера "Динамо"

Ранее пост главного тренера команды покинул Валерий Карпин
17:29
обновлено 17:45

Ролан Гусев

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Ранее об уходе с поста главного тренера "Динамо" заявил Валерий Карпин. Он отметил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России.

В конце прошлого сезона Гусев исполнял обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Марцела Лички. Под руководством Гусева команда одержала три победы и потерпела одно поражение в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).

Гусеву 48 лет, он работает в тренерском штабе "Динамо" с июня 2023 года. В качестве футболиста Гусев выступал за московские "Динамо", ЦСКА, украинские "Днепр" и "Арсенал". В составе ЦСКА он трижды стал чемпионом России, четыре раз побеждал в кубке и дважды - в суперкубке страны. В сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В качестве тренера Гусев также работал с командой ЦСКА (футболисты до 19 лет), выиграв с ней молодежное первенство страны, в академии армейцев и юношеских сборных России.

"Динамо" после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые не могут победить в чемпионате пять матчей подряд (две ничьих, три поражения). В следующем туре столичная команда 23 ноября примет "Динамо" из Махачкалы. 