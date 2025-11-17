Мостовой считает, что Карпина нельзя было назначать в "Динамо"

Валерий Карпин возглавлял команду с лета 2025 года

Редакция сайта ТАСС

Александр Мостовой © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Валерия Карпина нельзя было назначать главным тренером московского футбольного клуба "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР Александр Мостовой.

Ранее об уходе с поста главного тренера "Динамо" заявил Валерий Карпин. Он отметил, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" назначен Ролан Гусев.

"Хочу посмотреть на того, кто назначал Карпина в "Динамо", этого нельзя было делать, - подчеркнул Мостовой. - И я его понимаю сейчас, но делать этого было нельзя. Работал бы в сборной. Скажется ли на его имидже? Да сейчас на имидж уже не смотрят".

"Когда я сейчас увидел эту новость, просто рассмеялся. Из "Динамо" мне не позвонят, этого не будет. У меня нет главной бумажки, чтобы возглавить клуб. Да и в футбол я, наверное, столько не играл", - добавил он.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. "Динамо" он возглавлял с лета 2025 года.

"Динамо" после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые не могут победить в чемпионате пять матчей подряд (две ничьих, три поражения). В следующем туре столичная команда 23 ноября примет "Динамо" из Махачкалы.