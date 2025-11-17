Александр Ивлев: Карпин искренне радел за "Динамо" и результаты команды

Ранее Валерий Карпин заявил об уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин искренне радел за клуб и переживал за результаты команды. Об этом заявил председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Ранее Карпин заявил об уходе с поста главного тренера "Динамо", подчеркнув, что хочет сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" назначен Ролан Гусев.

"Сейчас на тренерском мостике произошли изменения. Хотелось бы поблагодарить Валерия Георгиевича Карпина за работу, за самоотдачу - он искренне радел за "Динамо" и результаты команды. Давайте вместе пожелаем удачи исполняющему обязанности главного тренера и окажем штабу и футболистам максимальную поддержку", - сказал Ивлев.

"Мы понимаем, что в последнее время чувствует каждый из вас - результаты в первой части сезона никого не оставляют равнодушными. Поверьте, все в клубе переживают не меньше, чем вы, преданные фанаты, которые всем сердцем с командой. Безразличия в "Динамо" нет и быть не может, все упорно работают для того, чтобы ситуация изменилась к лучшему - и чтобы рано или поздно сбылась наша общая мечта", - добавил он.

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. "Динамо" он возглавлял с лета 2025 года. Столичная команда после 15 туров набрала 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые не могут победить в чемпионате пять матчей подряд (две ничьих, три поражения).