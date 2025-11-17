Филатов заявил, что ФШР не хочет обращать внимания на протесты украинцев

Федерация шахмат Украины ранее подала протест во время технического совещания на женском командном чемпионате мира с требованием исключить сборную России из числа участников турнира

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) не хочет обращать внимания на протест Федерации шахмат Украины с требованием исключить женскую сборную России из числа участников командного чемпионата мира. Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

"Как я могу прокомментировать это? Есть известная поговорка, что караван идет. Не хотим обращать на это внимания", - сказал Филатов.

Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. Турнир пройдет с 18 по 24 ноября в Испании.