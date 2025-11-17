Российские баскетболистки проиграли команде Венгрии в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 53:52 в пользу сборной Венгрии

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу проиграла команде Венгрии в товарищеском матче. Встреча прошла в венгерском Секешфехерваре.

Игра завершилась со счетом 53:52 в пользу сборной Венгрии. Самым результативным игроком в составе российской команды стала Анастасия Олаири Косу, набравшая 11 очков.

16 ноября сборные России и Венгрии провели первый товарищеский матч. Венгерская команда оказалась сильнее со счетом 70:61.

В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Российские клубы также не выступают на соревнованиях, которые проводит Евролига.