Радулов установил рекорд по голам в чемпионате КХЛ для игроков старше 39 лет

Гол в матче с "Салаватом Юлаевым" стал для 39-летнего форварда "Локомотива" 13-м в текущем регулярном чемпионате КХЛ

Нападающий "Локомотива" Александр Радулов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Нападающий ярославского "Локомотива" Александр Радулов установил рекорд по количеству заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) для игроков старше 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Радулов отличился в домашнем матче с уфимским "Салаватом Юлаевым". 39-летний форвард забросил 13-ю шайбу в текущем чемпионате. Ранее по 12 голов в одном чемпионате в возрасте 39 лет и старше дважды забивал Павел Дацюк.

Радулову выступает за "Локомотив" с лета прошлого года, в сезоне-2023/24 играл за казанский "Ак Барс". С 2008 по 2012 год он выступал за уфимский "Салават Юлаев", а с 2012-го по 2016-й - за московский ЦСКА. В 2011 году нападающий выиграл Кубок Гагарина. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза - лучшим бомбардиром плей-офф.

В Национальной хоккейной лиге Радулов выступал за "Нэшвилл" (2006-2008), "Монреаль" (2016-2017) и "Даллас" (2017-2022), с которым дошел до финала Кубка Стэнли (2020). В составе сборной России Радулов стал двукратным чемпионом мира (2008, 2009) и бронзовым призером мирового первенства (2007).