"Локомотив" победил "Салават Юлаев" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3

Главный тренер "Локомотива" Боб Хартли © Софья Сандурская/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" в овертайме со счетом 4:3 одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле в присутствии 7 667 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Георгий Иванов (22-я минута), Никита Кирьянов (51), Александр Радулов (54) и Максим Шалунов (65). У проигравших отличились Артем Горшков (16), Владислав Ефремов (18) и Джек Родуолд (59).

Радулов установил рекорд по голам в чемпионате КХЛ для игроков старше 39 лет. Он забросил 13-ю шайбу в текущем чемпионате. Ранее по 12 голов в одном чемпионате в возрасте 39 лет и старше дважды забивал Павел Дацюк.

"Локомотив" набрал 40 очков после 28 матчей и возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. "Салават Юлаев" с 23 очками в 26 играх располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Локомотив" примет китайский клуб "Шанхай Дрэгонс", "Салават Юлаев" на выезде сыграет с "Сочи". Встречи пройдут 19 ноября.