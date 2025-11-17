"Родина" обыграла костромской "Спартак" в матче Первой лиги

Встреча завершилась со счетом 2:0

ХИМКИ/Московская область/, 17 ноября. /ТАСС/. Футболисты московской "Родины" со счетом 2:0 обыграли костромской "Спартак" в заключительном матче 19-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла на "Арене-Химки", так как домашний стадион "Спартака" не имеет возможности модификации.

Забитыми мячами отметились Артем Максименко (29-я минута) и Пап Гейе (33).

"Родина" не проигрывает в восьми матчах Первой лиги подряд. Столичная команда набрала 34 очка и вышла на 3-е место в турнирной таблице, обогнав на один балл костромской "Спартак", занимающий 4-ю строчку.

Ранее в 19-м туре воронежский "Факел" со счетом 1:0 на выезде обыграл саратовский "Сокол", екатеринбургский "Урал" в гостях уступил нижнекамскому "Нефтехимику" (0:1). "Факел" набрал 42 очка и лидирует в турнирной таблице. "Урал" с 39 очками располагается на 2-й строчке.

В следующем туре костромской "Спартак" 22 ноября на выезде сыграет с "Уралом". "Родина" 23 ноября в гостях встретится с красноярским "Енисеем". "Факел" в тот же день на выезде сыграет с "Уфой".

Две лучшие команды по итогам чемпионата Первой лиги получат право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Клубы, которые займут третье и четвертое места, примут участие в стыковых матчах за право выступить в элитном дивизионе в сезоне-2026/27.