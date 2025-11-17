Ткачев: статус фаворита ЧМ накладывает отпечаток на женскую сборную РФ

Командный чемпионат мира среди женщин пройдет в Испании с 18 по 24 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Статус фаворита предстоящего женского командного чемпионата мира оказывает дополнительное давление на сборную России, но от команды все ждут победы на турнире. Об этом ТАСС заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Международная шахматная федерация (FIDE) допустила женскую сборную России к участию в командном чемпионате мира под флагом FIDE. Турнир пройдет с 18 по 24 ноября в Испании.

"Женская сборная России в последний раз играла на чемпионате мира в 2021 году. И тогда наши девочки выиграли, - сказал Ткачев. - В этот раз нам удалось собрать всех сильнейших в команде - отказов не было, все с огромным желанием и благодарностью приняли вызов в сборную. Понятно, что легкой прогулки у нашей сборной не будет - соперницы сильные. Это и Китай, и США, и Казахстан и другие сборные, но все же главный конкурент нашей команды - мы сами. Давно не играли, четыре года - это все же большой перерыв. Но мы отправились на турнир в качестве фаворита - это накладывает отпечаток. Это и давление, и вызов еще один. Но мы ждем повторения успеха 2021 года".

Командный чемпионат мира проводится раз в два года. В 2021 году россиянки стали победительницами турнира, в 2023-м они пропускали соревнования из-за решения совета FIDE, который в 2022 году запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.