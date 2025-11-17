ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пильгуй считает уход Карпина тестом для футболистов "Динамо"

Валерий Карпин ранее покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо"
18:48

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского "Динамо" будет тестом для футболистов команды, который может позволить бело-голубым добиться положительного результата, если игрокам удастся сплотиться. Такое мнение ТАСС высказал двукратный обладатель Кубка России в составе "Динамо" Владимир Пильгуй.

В понедельник Карпин объявил об уходе из "Динамо", подчеркнув, что хочет сосредоточиться на работе главным тренером в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" назначен Ролан Гусев.

"Не могу сказать, что неожиданное решение, но в то же время я думал, что он продолжит работу, если только его не вынудили [уйти]. Если сам, то это его решение, имеет право, - сказал Пильгуй. - По-разному бывает, случается, что команда с положительной стороны перерождается. При Ролане Гусеве было три победы из четырех, хороший баланс. Думаю, что он будет как-то выстраивать по-своему команду. Нужно еще понимать, какой психологический климат будет внутри коллектива. Как правило, в большинстве случаев такая встряска идет на пользу, команда собирается вместе, если есть коллектив, пытается исправить положение. Но, возможно, это и будет тестом на команду, если сплотятся, то будет положительный результат".

Карпин является главным тренером сборной России с 2021 года. "Динамо" он возглавлял с лета 2025 года. Бело-голубые занимают десятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 очками в 15 матчах. В Фонбет - Кубке России "Динамо" вышло в плей-офф "пути РПЛ", в первом матче 1/4 финала команда на выезде победила петербургский "Зенит" (3:1).

В конце прошлого сезона Гусев исполнял обязанности главного тренера "Динамо" после отставки Марцела Лички. Под руководством Гусева команда одержала три победы и потерпела одно поражение в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). 

