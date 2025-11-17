Сборные Германии и Нидерландов отобрались на чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике

Редакция сайта ТАСС

Футболисты сборной Германии © AP Photo/ Matthias Schrader

ТАСС, 18 ноября. Сборные Германии и Нидерландов квалифицировались на чемпионат мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

В матче заключительного тура группы А сборная Германии со счетом 6:0 обыграла команду Словакии. Немцы набрали 15 очков в 6 матчах и заняли 1-е место в квартете. Команда Словакии с 12 очками стала 2-й по итогам группового этапа и сыграет в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира.

Сборная Нидерландов в своем заключительном матче отборочного турнира со счетом 4:0 победила команду Литвы. Нидерландские футболисты заняли 1-е место в группе G, набрав 20 очков в 8 встречах. На 2-й строчке расположилась команда Польши, которая сыграет в стыковых матчах.

Команда Германии является четырехкратным чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014). По четыре раза немцы завоевывали серебряные и бронзовые награды. Сборная Нидерландов трижды уступала в финалах мировых первенств (1974, 1978, 2010) и один раз стала бронзовым призером турнира (2014).

На данный момент участие в чемпионате мира гарантировали 34 сборные. Ранее это право получили команды Мексики, США, Канады, Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии, Саудовской Аравии, Сенегала, Кот-д'Ивуара, Франции, Хорватии, Португалии и Норвегии.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.