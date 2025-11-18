Овечкин установил новый рекорд по победным шайбам в домашних матчах НХЛ

Форвард "Вашингтона" в 81 раз принес победу своей команде на домашнем льду

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Patrick Smith/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин установил новый рекорд по числу победных шайб в домашних матчах в регулярных чемпионатах и плей-офф.

В ночь на вторник "Вашингтон" дома со счетом 2:1 обыграл "Лос-Анджелес". Овечкин отличился на 22-й минуте и довел число победных голов на домашнем льду до 81. Ранее он делил лидерство по этому показателю с чехом Яромиром Ягром (по 80 голов).

Овечкин является рекордсменом лиги по числу шайб в регулярных чемпионатах. В матче с "Лос-Анджелесом" россиянин отличился в 903-й раз.

"Вашингтон" занимает последнее, восьмое место в Столичном дивизионе с 20 очками после 19 встреч. "Лос-Анджелес" лидирует в Тихоокеанском дивизионе с 24 очками после 20 игр. В следующем матче "Вашингтон" примет "Эдмонтон" в ночь на 20 ноября. "Лос-Анджелес" днем позднее в гостях сыграет с "Сан-Хосе".