Бобровский вышел на чистое девятое место по победам в НХЛ

В активе голкипера "Флориды" 438 побед

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Ванкувера" Линус Карлссон и вратарь "Флориды" Сергей Бобровский © AP Photo/ Rebecca Blackwell

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский вышел на чистое девятое место по числу побед в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на вторник "Флорида" дома со счетом 8:5 обыграла "Ванкувер". Бобровский одержал 438-ю победу и обошел по этому показателю канадца Жака Планта.

Лидером по числу побед в регулярных чемпионатах НХЛ является канадец Мартин Бродёр (691). В тройку также входят канадцы Марк-Андре Флёри (575) и Патрик Руа (551).