Фетисов рассказал об опыте игры в следж-хоккей

Двукратный олимпийский чемпион отметил, что в этот вид спорта играю сильные люди

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В следж-хоккей играют сильные люди. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

"Это сильные люди, я один раз попробовал сесть на эти санки. Это непростое удовольствие - кататься в них и тем более играть, - сказал Фетисов. - Не случайно в этом виде спорта идет бескомпромиссная борьба, никаких физических ограничений нет. Ребята бьются, как настоящие мужики".

13 ноября президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил ТАСС, что Международный паралимпийский комитет уведомил российскую организацию о возможности сборной России по следж-хоккею выступать на чемпионате мира 2026 года. Россияне выступят в дивизионе С.

"Это можно оценивать позитивно, учитывая, что у нас одна из сильнейших команд в мире. Я считаю, что мы должны создать профессиональную лигу для следж-хоккеистов, найти профессию этим спортсменам. Пусть играют, собирают стадионы", - отметил Фетисов.

В следж-хоккее каждый игрок сидит в специальных санях и использует две клюшки не только для броска, но и для передвижения. Сборная России в 2013, 2015 и 2021 годах становилась бронзовым призером чемпионатов мира.