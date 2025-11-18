Хоккеист "Торпедо" Конюшков не думает о переходе в "Монреаль"

Канадский клуб выбрал российского игрока на драфте 2023 года под общим 110-м номером

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Торпедо" Богдан Конюшков © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Защитник Богдан Конюшков на данный момент сосредоточен на выступлениях за нижегородское "Торпедо" и не думает о переходе в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Об этом он рассказал ТАСС.

Конюшков был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2023 года в 4-м раунде под общим 110-м номером.

"Можно никогда не уехать [в "Монреаль"], а можно уехать после истечения контракта [с "Торпедо"], но я не заглядываю так далеко, - сказал хоккеист. - Сейчас мой клуб - "Торпедо", меня полностью все устраивает - от руководства до города, поэтому все мои мысли о "Торпедо". Об отъезде я даже не думаю".

Минувшим летом Конюшков принял участие в лагере для задрафтованных "Монреалем" хоккеистов. "Все с моего прилета и до отлета было интересно, ведь в детстве об этом говорят, ты все это читаешь, а сейчас ты почувствовал это на себе - это большая честь для меня и моей семьи. Было интересно познакомиться с организацией, с людьми, там был тренер главной команды, команды АХЛ (Американской хоккейной лиги - прим. ТАСС), интересно было, как они строят игру", - поделился игрок впечатлениями от посещения лагеря команды.

Конюшкову 22 года, в прошлом сезоне защитник провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 17 очков (3 гола + 14 результативных передач). В составе фарм-клуба "Торпедо" "Торпедо-Горький" стал чемпионом России.