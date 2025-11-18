Журова назвала нацистским поведение украинских футбольных болельщиков

На матче с исландцами украинские фанаты демонстрировали баннеры в адрес России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен жестко пресечь поведение украинских болельщиков. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

В воскресенье сборная Украины в Варшаве победила команду Исландии со счетом 2:0 и обеспечила участие в стыковых матчах за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира. Болельщики на трибунах демонстрировали политические баннеры в адрес России.

"Призывать превратить город в руины - это нацистское поведение, - сказала Журова. - УЕФА должен обратить на это внимание и жестко пресечь. К тому же, это имеет признаки экстремизма, поскольку есть определенные призывы. К матчу все это отношения не имеет, явно высказывается враждебная позиция".