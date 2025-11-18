"Юта" проиграла "Анахайму" в НХЛ. Сергачев отдал голевую передачу

Встреча завершилась победой "Анахайма" в овертайме

Защитник "Юты" Михаил Сергачев © AP Photo/ Melissa Majchrzak

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. "Юта" уступила "Анахайму" в овертайме со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джексон Лакомб (16-я минута), Трой Терри (60), Олен Зеллвегер (62). У "Юты" отличились Дилан Гюнтер (39), Логан Кули (50).

Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев отметился голевой передачей. В текущем сезоне россиянин набрал 15 очков (3 шайбы + 12 передач) в 19 играх. Партнер Сергачева по "Юте" защитник Дмитрий Симашев не отметился результативными действиями.

"Юта" занимает пятое место в Центральном дивизионе с 22 очками после 19 игр. "Анахайм" благодаря победе возглавил Тихооакеанский дивизион, команда набрала 25 очков после 19 встреч.

В следующем матче "Юта" в гостях встретится с "Сан-Хосе" в ночь на 19 ноября по московскому времени, "Анахайм" днем позднее примет "Бостон".