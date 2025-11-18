Мостовой заявил, что не готов тренировать "Динамо"

Ранее пост главного тренера бело-голубых покинул Валерий Карпин

Александр Мостовой © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой не готов возглавить московское "Динамо". Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее об уходе с поста главного тренера "Динамо" заявил Валерий Карпин. Исполняющим обязанности наставника команды назначен Ролан Гусев.

"Гусев уже назначен, пусть работает, - сказал Мостовой. - Меня там точно не будет. А до зимы он или дальше, тут даже сложно оценить. И я уже зарекся прогнозировать что-то в отношении тренеров. Слишком много совпадений".

"Динамо" после 15 туров набрало 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые не могут победить в чемпионате на протяжении пяти матчей. В следующем туре столичная команда 23 ноября примет "Динамо" из Махачкалы.