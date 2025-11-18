Фетисов объяснил, почему в России надо вернуть продажу пива на стадионах

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Продажа пива на стадионах является частью мировой спортивной культуры. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов

"Надо себя уважать, на самом деле. Если мы считаем, что пиво на стадионах - это плохо для страны, то это не совсем правильно. Пиво на стадионах - это часть мировой спортивной культуры, - сказал Фетисов. - Мы себя обидели, разрешив продавать пиво на стадионах во время чемпионата мира по футболу, потом взяли и опять запретили. Это не совсем понятная позиция. Да, люди приходят на стадион, чтобы получить удовольствие от игры, а не чтобы напиться. Да, это культура, культура посещения стадиона. Сегодня все моменты можно контролировать, и я считаю, что пиво надо возвращать [на стадионы]".

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе (РФС), Российской премьер-лиге (РПЛ), Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект "Трезвая Россия".