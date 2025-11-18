ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Украинского тренера одного из футбольных клубов Киргизии уволили за сквернословие

Председатель Киргизского футбольного союза Камчыбек Ташиев отметил, что тренер ругал игроков плохими словами
08:05
БИШКЕК, 18 ноября. /ТАСС/. Украинского тренера киргизского футбольного клуба "Мурас Юнайтед" Сергея Пучкова уволили за частое употребление ненормативной лексики. Об этом сообщил председатель Киргизского футбольного союза, зампред кабмина и глава Государственного комитета национальной безопасности страны Камчыбек Ташиев.

"Сергея Пучкова сняли с должности главного тренера (клуба "Мурас Юнайтед" из города Манас - прим. ТАСС), потому что он ругал футболистов плохими словами", - сказал Ташиев.

По его словам, уволенный тренер очень часто и грубо матерился во время общения с командой, а также во время матчей, когда на трибунах в том числе находились дети и подростки.

"Если человек задевает честь и достоинство футболистов, он не может работать в Кыргызстане", - продолжил Ташиев.

"Мурас Юнайтед" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. Он уступает 1 очко лидирующему "Барсу". Пучков в декабре прошлого года был назначен главным тренером киргизской молодежной сборной, но уже в августе 2025 года вернулся в "Мурас юнайтед". 

