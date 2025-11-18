Обладатель "Золотого мяча" Бензема допустил возвращение в "Реал"

Француз выступал за мадридскую команду с 2009 по 2023 год

МАДРИД, 18 ноября. /ТАСС/. Французский нападающий футбольного клуба "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии Карим Бензема допустил, что в будущем может вернуться в испанский "Реал". Об этом он рассказал в интервью испанской газете AS.

"Возможное возвращение в "Реал"? Если Флорентино (Перес, президент "Реала" - прим. ТАСС) будет там, это может произойти, я бы никогда не сказал "нет" Пересу. Я фанат "Реала", я чувствую это в душе. Мадрид все еще мой город, посмотрим, что будет", - сказал Бензема.

Бензема 37 лет, он выступал за "Реал" с 2009 по 2023 год. Вместе с командой он четырежды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, пять раз стал победителем Лиги чемпионов. В 2022 году Бензема получил "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира по версии французского журнала France Football. В составе "Реала" он провел 648 матчей, в которых забил 354 гола и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.