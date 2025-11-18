Отец Неймара приобрел права на бренд Пеле

Сумма сделки оцениваетсы в $18 млн

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноября. /ТАСС/. Компания NR Sports, принадлежащая Неймару да Силве Сантосу, отцу бразильского футболиста Неймара, приобрела права на бренд Пеле. Об этом сообщает портал UOL.

По информации источника, сумма сделки составила $18 млн. Бренд включает в себя использование образа и имени Пеле, а также лицензирование продукции и исторических архивов. Подробности будут раскрыты после официального объявления о сделке, которое может состояться 19 ноября.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Он становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 1958, 1962 и 1970 годах. Будучи игроком "Сантоса", Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии, по два раза - Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.