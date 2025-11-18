В России подписали меморандум о дискуссионном антидопинговом клубе

В церемонии подписания принимали участие руководители антидопинговых организаций России, Бразилии, ЮАР, ОАЭ, Белоруссии и Казахстана

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Представители шести стран подписали в Москве меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и создании Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

С 18 по 19 ноября в Москве проходит XI Международная научно-практическая конференция по спортивному менеджменту и праву, посвященная укреплению этических, правовых и управленческих основ честного спорта.

Конференция открылась круглым столом Международного антидопингового клуба стран - участниц и партнеров БРИКС "Защита целостности спорта", в рамках которого состоялось торжественное подписание меморандума о взаимопонимании, сотрудничестве и создании Международного дискуссионного клуба в сфере антидопинга. В церемонии подписания принимали участие руководители антидопинговых организаций России, Бразилии, ЮАР, ОАЭ, Белоруссии и Казахстана.

"Уверен, создание Международного дискуссионного антидопингового клуба продемонстрирует открытость антидопинговых систем наших стран и подчеркнет наше общее стремление продвигать ценности чистого спорта на международном, национальном и региональном уровнях", - рассказал перед началом церемонии подписания заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

"Этот клуб, прежде всего, будет обсуждать такие вопросы, как наука, образование в сфере антидопинга", - отметила генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

Конференция проходит в кампусе Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", ее участниками станут более 500 экспертов из различных областей спортивной сферы: федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере спорта, общероссийских спортивных федераций, национальных антидопинговых организаций, спортивных юристов, менеджеров, спортсменов и студентов профильных вузов.